© Foto: Daniel Kalker - picture allianceGoogle setzt im Esports auf Daten von Kambi-Tochter Abios. Die Partnerschaft soll Millionen Nutzern weltweit neue Features liefern und den Markt verändern.Der Wetttechnologie-Anbieter Kambi Group treibt seine Expansion im Esports voran. Die konzerneigene Sparte Abios hat eine mehrjährige Datenpartnerschaft mit Google geschlossen. Ziel ist es, die Reichweite und Qualität von Esports-Inhalten auf den Plattformen des US-Konzerns deutlich auszubauen. Datenpaket für Top-Titel startet kurzfristig Im Rahmen der Kooperation stellt Abios umfangreiche Datensätze für die weltweit wichtigsten Esports-Titel bereit. Dazu zählen "League of Legends", "Counter-Strike", "Dota 2" und "VALORANT". Google will …Den vollständigen Artikel lesen
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