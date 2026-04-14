Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 14.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.942 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq moderat erholen. Es ging in kleinen Impulsen aufwärts. Es stellte sich bereits vor Aufnahme des offiziellen Handels deutliches Kaufinteresse ein, dass bis in den späten Handel angehalten hat. Der Index konnte im Zuge dessen bis an die 25.400 Punkte laufen und sich im Rahmen des Frühhandels auch in diesem Bereich etablieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Bullisches Gesamtbild: Die Nasdaq Analyse zeigt eine stabile Aufwärtsstruktur - oberhalb der SMA20 bleibt die Nasdaq Prognose kurzfristig und übergeordnet positiv.

Die Nasdaq Analyse zeigt eine stabile Aufwärtsstruktur - oberhalb der SMA20 bleibt die Nasdaq Prognose kurzfristig und übergeordnet positiv. Wichtige Schlüsselmarke: Die Zone um 25.439 Punkte entscheidet über die Richtung - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Verkaufsdruck.

Die Zone um 25.439 Punkte entscheidet über die Richtung - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Verkaufsdruck. Klar definierte Kursziele: Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 25.625 und 25.835 Punkten, während auf der Unterseite insbesondere die Bereiche um 25.315 und 25.154 Punkte als zentrale Unterstützungen fungieren.

Der Nasdaq startete gestern bei 24.942 Punkten in den Handel und zeigte im Tagesverlauf eine stabile Aufwärtsbewegung. Bereits vor dem offiziellen Handelsbeginn war deutliches Kaufinteresse erkennbar, das bis in den späten Handel hinein anhielt.

Im Zuge dieser Entwicklung konnte der Index bis auf 25.412 Punkte steigen und sich im Bereich von 25.400 Punkten etablieren. Die Bewegung erfolgte in mehreren kleineren Impulsen und gewann insbesondere am Nachmittag an Dynamik.

Wichtige Tagesdaten:

Tageshoch: 25.412 Punkte

Tagestief: 24.935 Punkte

Tagesschluss: 25.401 Punkte

Handelsspanne: 477 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich eine deutliche Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds. Der Nasdaq konnte sowohl die SMA50 (25.154 Punkte) als auch die SMA20 (25.315 Punkte) dynamisch überwinden.

Nach anfänglichem Widerstand an diesen Durchschnittslinien gelang der Ausbruch mit Momentum, was die Aufwärtsbewegung beschleunigte....

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