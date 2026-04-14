tonies lieferte starke FY25-Ergebnisse und bestätigte damit die zuvor veröffentlichten, positiven vorläufigen Zahlen. Der Umsatz stieg um 36%, getragen von der internationalen Expansion (Nordamerika +40%, Rest der Welt +68%), während auch die DACH-Region weiterhin solide wuchs (+16%). Das Wachstum wurde durch die erfolgreiche Einführung der Toniebox 2 sowie das skalierbare Razor-and-Blade-Geschäftsmodell unterstützt, wobei die Verkäufe der Tonies-Figuren um rund 41% zunahmen, verglichen mit einem Anstieg der verkauften Boxen von etwa 8%. Die Profitabilität verbesserte sich deutlich, mit einer adjustierten EBITDA-Marge von 8,6% (+110 BP), getrieben durch operative Skaleneffekte und einen vorteilhaften Produktmix. Der Nettogewinn blieb aufgrund einer nicht zahlungswirksamen Neubewertung von Warrants hinter den Erwartungen zurück, während der FCF infolge eines temporären Lageraufbaus im Zusammenhang mit neuen Produkteinführungen negativ ausfiel. Mit Blick auf die Zukunft erwartet tonies für FY26 ein Umsatzwachstum von rund 20% sowie eine weitere Margenexpansion, im Einklang mit unseren Schätzungen. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 14,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
© 2026 mwb research