Die Heidelberger Druck-Aktie schießt am Dienstagvormittag um +18% in die Höhe und ist damit der stärkste Wert unter allen größeren deutschen Werten. Was steckt hinter dem gewaltigen Kurssprung des Druckmaschinenherstellers und wie sollten Anleger darauf reagieren? Ein neues Kompetenzzentrum Auslöser des heutigen Kursgewinns der Heidelberger Druck-Aktie ist die Nachricht, dass der deutsche Industriekonzern Gas gibt bei seiner strategischen Transformationen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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