KI in der Medikamentenentwicklung

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Novo Nordisk plant Integration von OpenAI - KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette.





Novo Nordisk setzt künftig verstärkt auf Künstliche Intelligenz und hat eine strategische Partnerschaft mit OpenAI angekündigt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Medikamente schneller zu identifizieren und gleichzeitig die Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen. Dafür sollen die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von OpenAI schrittweise in die Betriebsabläufe des dänischen Pharmakonzerns integriert werden.



Kern der Kooperation ist der Einsatz moderner KI-Systeme zur Analyse komplexer Datensätze. Damit sollen neue Wirkstoffkandidaten schneller identifiziert, klinische Studien gezielter geplant und die Zeitspanne von der Forschung bis zur Anwendung beim Patienten verkürzt werden. Darüber hinaus soll die Technologie auch Produktion, Lieferkette, Vertrieb und Unternehmensabläufe unterstützen sowie die KI-Kompetenz der Belegschaft stärken. CEO Mike Doustdar hebt hervor, dass der Einsatz von KI vor allem die Analyse großer Datenmengen, das Erkennen bislang verborgener Muster und die schnellere Überprüfung von Hypothesen ermöglicht; ein Personalabbau ist damit nicht beabsichtigt.



Die Umsetzung startet mit Pilotprogrammen in Forschung und Entwicklung, Produktion sowie im kommerziellen Betrieb; die vollständige Integration ist bis Ende 2026 geplant. Finanzielle Details wurden nicht genannt. An der dänischen Börse eröffnete die Aktie bei umgerechnet rund 32,76 Euro, etwa 2,8% über dem Schlusskurs vom Montag bei rund 31,88 Euro.









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Quelle: HSBC





















