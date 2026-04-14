DAX Prognose für Dienstag, 14.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.490 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich bis zum Nachmittag übergeordnet in einer Box seitwärts. Erholungen haben sich zwar eingestellt, diese wurden aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer stellten Kaufgelegenheiten dar. Am Nachmittag nahm das Kaufinteresse zu. Es ging direkt weiter aufwärts, die Bullen haben das GAP aus dem Frühhandel nachbörslich schließen können; es ging bis zum Handelsschluss aufwärts. Der DAX ging bei 23.950 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Leicht bullische Ausgangslage: Der DAX aktuell hält sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

Der DAX aktuell hält sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Schlüsselmarke bei 23.910 Punkten: Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen über 24.000 Punkten, darunter drohen Rücksetzer.

Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen über 24.000 Punkten, darunter drohen Rücksetzer. Seitwärts- bis Aufwärtsszenario wahrscheinlich: Die DAX Prognose sieht eine leicht positive Tendenz mit 55 - Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse.

Der DAX ist gestern bei 23.490 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Index zunächst richtungslos und bewegte sich bis zum Nachmittag in einer Seitwärtsphase. Dabei wurden Erholungen wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt, während Rücksetzer Kaufinteresse auslösten.

Am Nachmittag gewann die Aufwärtsdynamik deutlich an Stärke. Der DAX konnte das zuvor entstandene GAP schließen und setzte seine Bewegung bis zum Handelsende fort. Der Tagesschluss lag bei 23.950 Punkten.

Auf Einzeltitelebene zeigte sich ein gemischtes Bild. Zu den stärksten Werten gehörten Rheinmetall, SAP und Bayer. Schwächer präsentierten sich unter anderem Deutsche Telekom, Continental und Brenntag....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.