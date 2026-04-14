© Foto: Alex Radelich - UnsplashGerade erst hatte DroneShield das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen, da tritt urplötzlich der CEO zurück. Das könnte die Aktie in Schwierigkeiten bringen. DroneShield spielt leichtfertig mit dem Anlegervertrauen Vertrauen ist ein wertvolles Gut, erst recht, wenn es um Geld geht. Nicht umsonst sind Unternehmen mit verantwortungsbewusstem Management auch an der Börse oft die erfolgreicheren. Finanzielle Visibilität, Kontinuität von Führungskräften, eine transparente Kapitalallokationsstrategie und Erwartungsmanagament sind nur einige von vielen vertrauensbildenden Maßnahmen. Genau diesen Anspruch stellt Anlegerliebling und Drohnenabwehrspezialist DroneShield mit seinem erratischen …Den vollständigen Artikel lesen
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