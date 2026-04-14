Marsh hat Ted Moynihan zum President und CEO von Marsh Management Consulting und Oliver Wyman berufen. Er folgt auf Nick Studer, der vor Kurzem zum President und CEO von Marsh Risk ernannt wurde. Moynihan ist Teil des Executive Committee des Unternehmens. Marsh, weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen Risiko, Rückversicherung, Kapital, Personal, Investments sowie Managementberatung, hat Ted Moynihan zum President und CEO von Marsh Management Consulting und Oliver Wyman ernannt. Er ist damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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