Oberhaching (ots) -Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/), der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, tätigt im Juni 2026 sechs Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Nach 18 Ausschüttungen in 2025 sind es die ersten im laufenden Jahr. Die Höhe liegt je nach Private-Equity-Dachfonds zwischen 5 und 20 Prozent.Die folgenden Dachfonds* zahlen aus:Asia II: 20 Prozent (3. Auszahlung)Asia III: 15 Prozent (2. Auszahlung)China I: 5 Prozent (12. Auszahlung)China IV: 10 Prozent (8. Auszahlung)Germany III: 10 Prozent (9. Auszahlung)Special Situations: 15 Prozent (5. Auszahlung)"Während viele öffentliche Märkte derzeit von starken Schwankungen geprägt sind, zeigt Private Equity wieder seine langfristige Stabilität. Unsere Dachfonds haben zuletzt erfolgreich Unternehmen veräußert und dadurch attraktive Rückflüsse erzielt. Diese Entwicklung ermöglicht es uns, erneut Auszahlungen an unsere Anlegerinnen und Anleger vorzunehmen", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity.Die sechs genannten Private-Equity-Dachfonds befinden sich allesamt in der sogenannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen in Tranchen an die Anleger ausgezahlt. Der RWB China I erreicht mit der zwölften Ausschüttung eine Gesamtauszahlungsquote von 351 Prozent. Anlegerinnen und Anleger haben ihr ursprünglich investiertes Kapital bereits deutlich mehr als verdreifacht.*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet - vollständig lauten diese:RWB Special Market GmbH & Co. Asia II geschlossene Investment-KG i.L.RWB Special Market GmbH & Co. Asia III geschlossene Investment-KG i.L.RWB Special Market GmbH & Co. China I KG i.L.RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG i.L.RWB Special Market GmbH & Co. Germany III geschlossene Investment-KG i.L.RWB Special Market GmbH & Co. Special Situations KG i.L.Über Munich Private EquityMunich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.munich-pe.com | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/)Pressekontakt:Philipp KlöcknerTel.: 089/6666 94-565E-Mail: philipp.kloeckner@mpe.agBastian RiccardiTel.: 089/6666 94-571bastian.riccardi@mpe.agOriginal-Content von: Munich Private Equity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122777/6255086