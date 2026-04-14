Nordex Group liefert zum Jahresauftakt 2026 ein gemischtes Bild - mit einem entscheidenden Detail, das Anleger aufhorchen lässt. Während der Auftragseingang leicht zurückgeht, steigen die Preise deutlich an. Genau diese Entwicklung könnte für die künftige Profitabilität entscheidend sein. Auftragseingang leicht rückläufig - kein Grund zur Sorge? Im ersten Quartal 2026 verbucht Nordex einen Auftragseingang von 1.869 MW und liegt damit unter dem starken Vorjahreswert von 2.182 MW. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Rückschritt. Doch im Kontext der Branche relativiert sich diese Entwicklung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin