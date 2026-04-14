Kontron AG macht ernst im Zukunftsmarkt Cybersecurity. Mit einem Großauftrag über rund 20 Millionen Euro in Mittel- und Osteuropa positioniert sich das Unternehmen zunehmend als Anbieter sicherheitskritischer Digital-Lösungen - und erweitert damit seine klassische IoT-Story um einen hochattraktiven Wachstumsbereich. 20-Millionen-Auftrag: Einstieg in sicherheitskritische Infrastruktur Kontron wird für mehrere Institutionen in Mittel- und Osteuropa umfassende Cybersecurity-Lösungen bereitstellen. Der Auftrag hat nicht nur eine solide Größenordnung, sondern auch strategische Bedeutung. Denn es geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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