Wollerau (ots) -Gemeinsam für mehr KinderlachenSeit über 60 Jahren steht die Panini Group weltweit für Sammelleidenschaft, Emotionen und unvergessliche Kindheitsmomente. In der Schweiz ist Panini seit mittlerweile 15 Jahren fest verankert - ein Meilenstein, der den perfekten Zeitpunkt markiert, um etwas ganz Besonderes zu realisieren: eine Kooperation mit echter gesellschaftlicher Wirkung und einem klaren Ziel: noch mehr Kindern ein Lächeln zu schenken.Gemeinsam mit der Stiftung Theodora lanciert Panini das neue Sammel- und Kartenspiel "Play for Smiles", das Sammelspass mit einem starken sozialen Engagement verbindet. Im Zentrum stehen die Traumdoktorinnen und Traumdoktoren der Stiftung Theodora, die sich seit über 30 Jahren dafür einsetzen, Kindern in Spitälern und spezialisierten Institutionen Momente der Freude und Leichtigkeit zu schenken.Die Idee zur Zusammenarbeit entstand aus einem einfachen, aber berührenden Moment: Die Traumdoktorinnen und Traumdoktoren der Stiftung Theodora verteilen bei ihren Besuchen Sticker an Kinder - kleine Gesten mit grosser Wirkung. Daraus entwickelte sich die Vision eines eigenen Kartenspiels. Nach der Kontaktaufnahme mit Panini wurde diese Idee Innerhalb von nur 12 Monaten Realität.Mehr als Fussball - Panini verbindet GenerationenPanini ist vielen vor allem durch seine ikonischen Fussball-Sticker bekannt. Doch die Welt von Panini geht weit darüber hinaus: Seit Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen kreative Sammelkonzepte, die Menschen jeden Alters begeistern und verbinden. Mit "Play for Smiles" zeigt Panini wie Sammeln nicht nur Freude bereiten, sondern auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten kann.Ein zentraler Bestandteil der Kooperation ist ihr sozialer Beitrag: 25 Prozent des Verkaufserlöses kommen direkt der Stiftung Theodora zugute. Panini übernimmt dabei die gesamte Entwicklung, Produktion und Distribution und garantiert der Stiftung zudem einen Mindestbeitrag - unabhängig vom Verkaufserfolg.Bewährtes Prinzip trifft auf spielerische Innovation"Play for Smiles" basiert auf dem bewährten Panini-Prinzip und erweitert dieses um eine neue Dimension: Neben dem Sammeln können die Karten auch aktiv als Spiel genutzt werden. So entsteht ein vielseitiges Erlebnis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermassen.Die hochwertige Metallbox (Tinbox) enthält 60 Karten und eine Spielanleitung auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Alle Sammel- bzw. Spielkarten sind ebenfalls in diesen vier Sprachen beschriftet.Weitere Karten sind in klassischen Sammelpäckchen verfügbar. Erhältlich ist "Play for Smiles" ab sofort schweizweit unter anderem an K-Kiosken sowie in den Webshops von Panini und der Stiftung Theodora.https://www.panini.ch/shp_che_de/catalogsearch/result/?q=005632Pressekontakt:CServicePaniniSuisse@panini.ch,044 883 22 01Original-Content von: PANINI SUISSE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100020842/100939510