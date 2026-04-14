KI-Aktien aus Schwellenländern stehen im Fokus, da Gewinnprognosen trotz des Iran-Konflikts neue Rekordhöhen erreichen. Während geopolitische Spannungen die globalen Aktienmärkte seit Wochen belasten, setzen Investoren zunehmend auf die Widerstandsfähigkeit ausgewählter Profiteure der künstlichen Intelligenz. Vor allem asiatische Technologiekonzerne treiben diese Entwicklung maßgeblich voran. Daraus ergibt sich die Aussicht auf weitere Kursgewinne, sofern sich die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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