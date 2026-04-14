DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) treibt die Erweiterung der pharmazeutischen Produktion - durch Modernisierungen am Standort Burlington voran

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) treibt die Erweiterung der pharmazeutischen Produktion

durch Modernisierungen am Standort Burlington voran

Burlington (pta000/14.04.2026/12:10 UTC+2)

Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) treibt die Erweiterung der pharmazeutischen Produktion durch Modernisierungen am Standort Burlington voran und zielt dabei auf globale medizinische Märkte ab

BURLINGTON, ON - 13. April 2026 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) ("RDT" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das Technologien zur Verabreichung oraler Dünnfilm-Arzneimittel entwickelt, gab heute den Beginn von Reinraum-Modernisierungsarbeiten und Anlagenumbauten an seinem Produktionsstandort in Burlington, Ontario, bekannt. Ziel ist es, das Unternehmen für die Expansion im Pharmabereich, für die Erzielung regulatorischer Fortschritte und globaler Vermarktungsmöglichkeiten zu positionieren.

Das Modernisierungsprogramm konzentriert sich darauf, die Anlage so anzupassen, dass sie die Anforderungen der Drug Establishment Licence (DEL) von Health Canada erfüllt - ein entscheidender regulatorischer Schritt für Unternehmen, die in Kanada in der Herstellung, Verpackung, Prüfung, dem Vertrieb und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten tätig sind. Diese Verbesserungen sollen die Produktion von Produkten unterstützen, die eine Drug Identification Number (DIN) erfordern - eine wichtige Zulassung für den Verkauf von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln in regulierten Märkten.

Strategische Schritte in die pharmazeutische Herstellung und globale Arzneimittelmärkte

Die Modernisierung der Anlage in Burlington markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Rapid Dose Therapeutics von einem innovativen Unternehmen für Arzneimittelverabreichung hin zu einer Plattform für die pharmazeutische Herstellung und Vermarktung. Die Initiative zielt darauf ab, die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen orale Dünnfilm-Arzneimittelverabreichung, pharmazeutische Produktion und globale Vertriebskanäle zu erweitern und damit die firmeneigene, schnell lösliche orale Dünnfilmtechnologie QuickStrip zu unterstützen.

QuickStrip wurde entwickelt, um Arzneimittel, Nutrazeutika, Cannabinoide, Impfstoffe und Nikotinprodukte durch schnelle Resorption über die Mundschleimhaut zu verabreichen. Im Vergleich zu herkömmlichen Kapseln, Tabletten, Injektionen und inhalativen Verabreichungssystemen bietet QuickStrip erhebliche Vorteile hinsichtlich Bioverfügbarkeit, Wirkbeginn und Patienten-Compliance.

Anpassung an GMP und EU-GMP unterstützt internationale Expansion

Parallel dazu rüstet Rapid Dose Therapeutics seine bestehenden Reinräume für die Cannabisproduktion auf, um sie an die Standards der Guten Herstellungspraxis (GMP) und der Europäischen Union (EU-GMP) anzupassen. Durch diesen Schritt will Rapid Dose Therapeutics noch starker an den schnell wachsenden globalen Märkten für medizinisches Cannabis und den Export von Arzneimitteln partizipieren.

Zusammengefasst sollen diese Modernisierungen Folgendes ermöglichen:

• Einstieg in regulierte internationale Pharmamärkte • Ausweitung der Exporte von medizinischem Cannabis • Verstärkte Beteiligung an wachstumsstarken Formaten für rauchfreies Cannabis • Erhöhte Attraktivität für strategische Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen

Die Anlage in Burlington wird zu einem zentralisierten Produktionszentrum mit zwei unterschiedlichen Verwendungszwecken ausgebaut: Sowohl sollen Produkte in pharmazeutischer Qualität als auch Cannabisprodukte hergestellt werden. Dadurch können betriebliche Effizienz und langfristige Skalierbarkeit geschaffen werden.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung liegen noch keine Genehmigungen vor, und Zeitpläne sowie Ergebnisse sind ungewiss.

Abschöpfen von sich bietender Marktchancen

Die Expansion steht im Einklang mit wichtigen globalen Markttrends:

• Der globale Pharmamarkt, der bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von rund 1,7 Billionen US-Dollar erreichen wird • Kanadas Position unter den Top 10 des globalen Pharmamarktes • Der globale Markt für medizinisches Cannabis, der bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von rund 65,9 Milliarden

US-Dollar erreichen wird

Diese Märkte werden durch die steigende Nachfrage nach innovativen Arzneimittelverabreichungssystemen, patientenfreundlichen Darreichungsformen und einer konformen Produktionsinfrastruktur angetrieben.

Aufbau einer skalierbaren Plattform für langfristiges Wachstum

"Diese Modernisierung stellt einen entscheidenden Schritt zur Steigerung des strategischen Werts unseres Standorts in Burlington dar", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics, und ergänzt: "Indem wir unsere Betriebsabläufe an international anerkannte pharmazeutische Standards anpassen, stärken wir unsere Fähigkeit, wachstumsstarke Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die globale Reichweite unserer QuickStrip-Plattform zu vergrößern."

Nach Fertigstellung wird die modernisierte Anlage voraussichtlich Folgendes bieten:

• Erweiterte pharmazeutische Produktionskapazitäten • Verbesserte regulatorische Bereitschaft (DEL-, DIN-Verfahren) • Verbesserte betriebliche Effizienz und Skalierbarkeit • Eine stärkere Positionierung für globale Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen

Quellenangaben

Evaluate

https://www.evaluate.com/press-release/evaluate-releases-2030-forecasts-for-global-pharmaceutical-market/

Government of Canada

https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2026/03/ new-task-force-to-enhance-canadas-competitiveness-and-improve-access-to-innovative-medicines.html

Grand View Research

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-marijuana-market

Frontiers

Hines et al. Frontiers in Pharmacology, 10. September 2019; "Die Verabreichung von mikronisiertem Koffein mittels eines neuartigen oralen Verabreichungsfilms führt zu einer schnellen Resorption und einer Unterdrückung des Elektroenzephalogramms".

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Arzneimittelverabreichung durch Innovation revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein dünner, im Mund löslicher Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, angereichert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so für einen raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs sorgen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Ansprechpartner für Investoren bei RDT:

Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com +1 416-477-1052

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Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. 1121 Walkers Line ON L7N 2 Burlington Kanada Ansprechpartner: Mark Upsdell Tel.: +1 (416) 477-1052 E-Mail: mupsdell@rapid-dose.com Website: www.rapid-dose.com ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börse(n): - Weitere CSE Canadian Securities Exchange Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776161400095 ]

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April 14, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)