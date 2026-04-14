Linz (www.anleihencheck.de) - In Japan ist der Leitzins mit aktuell 0,75% so hoch wie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartet würden noch zwei weitere Leitzinsanhebungen durch die Bank of Japan (BoJ) in diesem Jahr. Der Yen sollte daher in der zweiten Jahreshälfte etwas gegenüber dem EUR aufwerten können. So sollten auch Wechselkurse in EUR/JPY um Werte von 175 möglich sein. Aktuell notiere EUR/JPY bei Werten Rund um 186,50. (14.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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