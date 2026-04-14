Linz (www.anleihencheck.de) - Die polnische Zentralbank (NBP) hat letzte Woche ihre Zinsentscheidung für April bekannt gegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei unverändert bei 3,75% geblieben. Angesichts des durch den Konflikt im Iran ausgelösten Energiepreisschocks sowie der Äußerungen von Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses gehe der Konsens der Analysten einstimmig von unveränderten Zinsen auf mittlere Sicht aus. Die geopolitischen Turbulenzen hätten die kurzfristigen Aussichten grundlegend verändert und einen Lockerungszyklus ausgebremst, der bis zum letzten Monat angehalten habe. Der Waffenstillstand möge zu optimistischen Szenarien führen, doch sei klar, dass sich die Märkte, insbesondere die Energiepreise, nicht allein aufgrund von Schlagzeilen wieder auf das Vorkriegsniveau normalisieren würden. Der Wechselkurs EUR/PLN notiere heute Morgen bei Werten um 4,2450. (14.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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