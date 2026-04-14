© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comBlackRock (BLK) hat mit starken Quartalszahlen die Wall Street überrascht. Der weltgrößte Vermögensverwalter verzeichnete im ersten Quartal 2026 Nettozuflüsse von 130 Milliarden US-Dollar vonseiten seiner Kunden.BlackRock verzeichnete im ersten Quartal Nettozuflüsse von Kundenmitteln in Höhe von 130 Milliarden US-Dollar, wobei das Geld der Anleger trotz der Volatilität an den öffentlichen und privaten Märkten sowie der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran weiterhin in das Unternehmen floss. Kunden investierten netto 72 Milliarden US-Dollar in Aktienfonds und 34 Milliarden US-Dollar in festverzinsliche Wertpapiere, teilte BlackRock am Dienstag in einer Erklärung …Den vollständigen Artikel lesen
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