DJ AUKTION/Geringere Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Es hat sich dabei eine niedrigere Nachfrage eingestellt. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", das Bietungsvolumen lag unter dem geplanten Emissionsvolumen.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 24. März.

=== Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 16. April 2031 Volumen 5 Mrd Bietungsvolumen 4,113 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,953 Mrd EUR Marktpflegequote 1,047 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1 (1,1) Durchschnittsrend. 2,74% (2,72%) Wertstellung 16. April 2026 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.