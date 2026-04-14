Der Goldmarkt zeigt sich 2026 von einer ungewöhnlichen Entwicklung geprägt: Obwohl Gold über Futures an den Terminmärkten massiv verkauft wurde, ist der Preis des Edelmetalls im Jahresverlauf deutlich gestiegen. Was das für den Kurs bedeutet. Besonders der aktuelle Commitments-of-Traders-Report (CoT-Report) der US-Aufsichtsbehörde CFTC mit Daten vom 7. April liefert einen eindrucksvollen Beleg für den diesjährigen Verkaufsdruck an den Terminmärkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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