Der Iran-Krieg und steigende Energiepreise verunsichern Anleger: Statt in den MSCI World fließt das Geld deswegen vermehrt in andere Produkte. Der Krieg im Nahen Osten und hohe Energiepreise verunsichern Anleger. Eine Analyse des Vermögensverwalters Amundi zeigt: Im März hielten sie ihr Geld zurück und investierten deutlich weniger in börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Nur noch rund 10,6 Milliarden Euro flossen in ETFs und ähnliche Produkte - ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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