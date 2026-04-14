Demnächst zählt das Back-Button-Hijacking auf Websites bei Google als Spam-Praktik und kann zu unmittelbaren manuellen Maßnahmen und Ranking-Verlusten führen. Wir erklären das Phänomen und zeigen, welche Vorgaben zur Anpassung du beachten musst. Die Rankings auf Google sind dieser Tage großen Veränderungen unterworfen. Gerade erst hat die Suchmaschine das große Core-Update für März 2026 beendet. Kurz davor wurde es das "March 2026"-Spam-Update ausgerollt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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