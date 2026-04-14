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WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
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14.04.26 | 13:10
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Biotechnologie
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Sonstige
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VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
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VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
14.04.2026 13:21 Uhr
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PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

London (pta000/14.04.2026/12:45 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                         Dr. Max Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                                   Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                         Vidac Pharma Holding 
                                                  PLC 
b)      LEI                                         875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments               Aktie 
        Kennung                                       GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts                                  Verkauf 
c)      Preis(e)                                       Volumen 
        0,59 EUR                                       2.356,00 EUR 
        0,57 EUR                                       8.265,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                                  Aggregiertes Volumen 
        0,58 EUR                                       10.621,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                                 09.04.2026 UTC+3 
f)      Ort des Geschäfts                                  Xetra 
        MIC                                         XETR (Xetra) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
       Die Nettoerlöse können, vorbehaltlich der Markt- und Unternehmensbedingungen, für 
        allgemeine Investitionszwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen      
       Teilnahme an künftigen Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776163500090 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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