© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt nimmt wieder Fahrt auf und treibt Bitcoin, Ethereum und Co. dank Short-Squeeze sowie geopolitischer und Zinshoffnungen deutlich nach oben.Bitcoin notiert am Dienstagmittag bei rund 74.500 US-Dollar und liegt damit 4,9 Prozent im Plus. Auf Wochensicht summiert sich der Anstieg auf 8,7 Prozent. Noch stärker zeigt sich Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung steigt um 7,9 Prozent auf 2.370 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von nahezu 13 Prozent. Besonders stark entwickelt sich Hyperliquid mit einem Tagesplus von 7,9 Prozent und einem Wochengewinn von 23,6 Prozent - der höchste Wert unter den größeren Projekten. Auch andere Altcoins legen zu: XRP und BNB steigen …Den vollständigen Artikel lesen
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