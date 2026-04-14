Der US-Wasserstoffspezialist Plug Power sorgt mit einer Serie positiver Nachrichten für Aufsehen. Nach Jahren massiver Verluste lieferte das Unternehmen im jüngsten Quartalsbericht erstmals eine positive Bruttomarge und sicherte sich zudem einen bedeutenden Großauftrag in Kanada. Die Aktie reagiert freundlich und legt am Vormittag um rund 4 % zu. Anleger stellen sich nun die Frage: Markieren diese Zahlen den tatsächlichen Wendepunkt oder handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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