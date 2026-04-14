Mitte März lief die Aktie des Logistikkonzerns einen eminent wichtigen Unterstützungsbereich an. Der Test verlief erfolgreich. Die Aktie drehte nach oben ab und lancierte eine Erholung. Obgleich in den letzten Handelstagen ein wenig Sand ins Getriebe kam, hat die Aktie noch immer die große Chance, in Richtung Februar-Hoch (wurde bei knapp 51,7 Euro ausgebildet) und darüber hinaus vorzustoßen. Der Grundstein für ein spektakuläres Comeback dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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