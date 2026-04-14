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i4E startet als globale Plattform für Technologietransfer



14.04.2026 / 13:25 CET/CEST

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AMSTERDAM, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- i4E B.V. hat sich heute als neue globale Plattform für Innovation und Technologietransfer vorgestellt, deren Schwerpunkt auf dem Schutz und der kommerziellen Nutzung von marktreifen Technologien mit internationaler Reichweite liegt. Auf der Grundlage umfassender Erfahrung in der weltweiten Lizenzierung und Begleitung patentierter Technologien unterstützt i4E die Weiterentwicklung von Erfindungen zu rechtlich belastbaren, vermarktungsreifen Konzepten, die sich für einen skalierbaren Einsatz und die internationale Lizenzierung eignen. Entscheidend dafür ist hochprofessionelle Arbeit in allen Phasen der rechtlichen Absicherung geistigen Eigentums - von der Patentanmeldung bis hin zu einer möglichen rechtlichen Durchsetzung -, verbunden mit einer klaren strategischen Ausrichtung auf langfristige Wertschöpfung durch gezielte, effiziente Positionierung und Vermarktung von Innovationen. Das Geschäftsmodell von i4E geht weit über die reine Rechteverwertung hinaus: Es verbindet fundiertes Fachwissen im Bereich geistigen Eigentums mit gemeinsamer Entwicklung und operativer Beteiligung, um aufbauend auf einem tiefen Marktverständnis gezielt Interesse für Innovationen zu wecken und Nachfrage in relevanten Märkten zu erzeugen. Zum Unternehmensportfolio von i4E gehört insbesondere i4F, ein weltweit führender Anbieter von Technologielizenzen für den globalen Home-Improvement-Sektor. Ergänzende Akquisitionen sind in Vorbereitung und werden das Portfolio und die Positionierung von i4E weiter stärken. Informationen zu i4E i4E B.V. ist eine globale Innovations- und Technologieplattform, deren Schwerpunkt darauf liegt, geistiges Eigentum in marktreife Technologien von internationaler Relevanz zu überführen. Mit seiner Expertise in den Bereichen Patentstrategie, Technologieentwicklung und Kommerzialisierung baut i4E tragfähige, innovationsorientierte Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial auf und skaliert diese international mit dem Ziel, nachhaltigen Unternehmenswert zu schaffen. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954987/i4E.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2955877/i4E_Logo.jpg Medienkontakt:

Gilliane Palmer

+31 641899515

info@i4e.com

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