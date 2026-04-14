Ungewollte Ticketkäufe, fremde Namen und unerklärliche Abbuchungen: Einige Nutzer:innen der Mopla-App melden verdächtige Vorgänge. Das Unternehmen verweist auf mögliche Credential-Stuffing-Angriffe, doch viele Fragen bleiben offen. Mopla Solutions, eine digitale Mobilitätsplattform, die mit der Mopla-App unter anderem als Vertriebskanal für das Deutschlandticket populär ist, hat offenbar ein Sicherheitsproblem. Denn das Unternehmen, das es sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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