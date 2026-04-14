Nach 25 Jahren als CEO übergibt Armin Reiche die operative Leitung an Michael Werth und wechselt in den Beirat

DWK Life Sciences, ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von Präzisionsgläsern sowie Primärverpackungslösungen für Life Sciences, stellt die Weichen für die Zukunft: Armin Reiche (64), der das Unternehmen für rund 25 Jahre als Geschäftsführer geleitet hat, übergibt zum 13. April 2026 die Leitung an Michael Werth. Der neue Group-CEO verfügt über viele Jahre internationaler Führungsverantwortung in technologie- und produktionsnahen Unternehmen. Armin Reiche wird dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Advisory Boards (Beirat) beratend zur Seite stehen.

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Armin Reiche and Michael Werth, DWK Life Sciences

"Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze von DWK Life Sciences übergebe ich die Geschäftsführung in vollem Vertrauen an Michael Werth. Unser neuer CEO verbindet langjährige internationale Führungserfahrung mit klarer operativer Stärke. Ich bin überzeugt, dass er den eingeschlagenen Erfolgskurs konsequent fortsetzen wird. Zudem wird er die richtigen Impulse setzen, um DWK zukunftsfähig aufzustellen. Ich freue mich darauf, die strategische Ausrichtung des Unternehmens künftig aus dem Beirat heraus zu begleiten", sagt der bisherige Geschäftsführer Armin Reiche.

Nachdem sich DWK Life Sciences unter Armin Reiche sowie seinen Geschäftsführungskollegen Bernhard Scherer, Michele Mora und Robert Nitzl als ein globaler Marktführer für Laborlösungen etabliert hat, wird der neue CEO Michael Werth diesen Erfolgskurs nahtlos fortsetzen. Mit ihm gewinnt das Unternehmen eine international profilierte Führungspersönlichkeit.

Michael Werth hat über mehr als zehn Jahre im Heraeus Konzern verschiedene geschäftsführende Aufgaben übernommen, unter anderem den Aufbau und die Leitung des Inhouse Consultings. Zuletzt hat er die Business Unit Heraeus Covantics geführt, die ihren Schwerpunkt bei Quarz- und Keramikprodukten für die Halbleiter- und Optikindustrie hat. Davor war Werth über viele Jahre in Management-Positionen bei General Electric tätig. Als zertifizierter Six Sigma Black Belt steht er für datengestützte Entscheidungsfindung und die kontinuierliche Steigerung der Effizienz innerhalb der Wertschöpfungskette.

Der neue CEO Michael Werth sagt: "Kontinuität ist das Fundament für den jahrzehntelangen Erfolg von DWK Life Sciences. Ich freue mich über das Vertrauen, diesen Weg fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen, um die Gruppe noch agiler und kundenorientierter aufzustellen. Besonders reizvoll ist für mich die Verbindung aus internationaler Marktstärke und echter Relevanz für Wissenschaft und Pharma."

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