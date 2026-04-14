Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche hören wir am Dienstag von BoE-Gouverneur Bailey, so Postbank Research. Am Donnerstag würden zentrale Aktivitätsdaten für Februar folgen, darunter das BIP-Wachstum (zuvor monatlich unverändert), Daten zum verarbeitenden Gewerbe und zur Industrieproduktion sowie zur Handelsbilanz. Diese würden auf Anzeichen von Widerstandsfähigkeit hin bewertet, nachdem der Services-PMI für März nachträglich auf 50,5 und der Industrie-PMI auf 51,0 nach unten revidiert worden seien - beides Hinweise auf eine gedämpfte Dynamik. Unterdessen habe Halifax für März einen Rückgang der Hauspreise um 0,5% gemeldet, womit der moderate Anstieg im Februar wieder aufgehoben worden sei, da höhere Hypothekenzinsen und geopolitische Unsicherheit die Nachfrage belasten würden. Von der Bank of England werde erwartet, dass sie vorerst an ihrem Kurs festhalte, da die Geldpolitik bereits restriktiv sei und der Inflationsdruck größtenteils von energiebedingten Angebotsschocks ausgehe. Gleichwohl könnten bei der MPC-Sitzung im April erneut Meinungsverschiedenheiten zutage treten, da einige Mitglieder Bedenken hinsichtlich Zweitrundeneffekten des Iran-Konflikts geäußert hätten. Bailey habe eine Präferenz für Geduld signalisiert, doch das sich verändernde Energieumfeld und dessen Auswirkungen auf die Inflation könnten die Entschlossenheit der Notenbank auf die Probe stellen. ...

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