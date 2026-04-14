Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erleichterung bezüglich der ausgerufenen Waffenruhe im Nahen Osten sorgte kurzzeitig für rückläufige Inflationserwartungen, die sich in sinkenden Renditen an den Rentenmärkten widerspiegelten, so die DekaBank.Doch schnell sei klar geworden, dass die Energiepreise selbst bei erfolgreichen Friedensgesprächen noch für längere Zeit hoch bleiben dürften. Insofern würden die Renditen für Bundesanleihen wie auch für Treasuries deutlich höher als vor dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten bleiben. Mit den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten würden die Inflationsrisiken und die Marktunsicherheit erneut ansteigen. Das bedeute in der Tendenz insgesamt höhere Renditen und auch wieder steigende Spreads von französischen und italienischen Staatsanleihen. Diese hätten Mitte der vergangenen Woche deutlich nachgegeben, nachdem die Waffenruhe im Nahen Osten ausgerufen worden sei. (Märkte im Fokus vom 13.04.2026) (14.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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