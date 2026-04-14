Volvo Trucks will im Juni seinen großen E-Lkw-Wurf für die Langstrecke enthüllen. Im Vorfeld lüften die Schweden nun einige weitere Eckpunkte zum neuen FH Aero Electric. Dabei fällt vor allem eines auf: Statt von 600 Kilometern Reichweite spricht der Hersteller nun von "bis zu 700 Kilometern". Volvo Trucks gibt einen weiteren Vorgeschmack auf seinen Langstrecken-Lkw, der Anfang Juni Weltpremiere feiern und im Sommer 2026 in den Verkauf gehen soll. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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