© Foto: Jim Lo Scalzo/dpa - dpa-BildfunkTraditionell starten die Banken in die US-Berichtssaison. Sie deuten auch auf den Zustand der Wirtschaft hin.JPMorgan Chase veröffentlicht am Dienstag Geschäftszahlen. Die Earnings der Banken lassen wichtige Schlußfolgerungen auf die Gesundheit des Marktes zu. Die größte Bank der USA meldet für das erste Quartal einen Gewinn von 16,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,94 US-Dollar je Aktie, gegenüber 14,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 5,45 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 49,84 Milliarden US-Dollar, gegenüber Prognosen von 49,13 Milliarden US-Dollar. CEO Jamie Dimon sagt, dass die US-Wirtschaft insgesamt zwar …Den vollständigen Artikel lesen
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