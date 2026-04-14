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ACCESS Newswire
14.04.2026 14:02 Uhr
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Rancho BioSciences, LLC: Rancho BioSciences ernennt Amar Thyagarajan offiziell zum Chief Commercial Officer

Formalizing commercial leadership as demand grows for AI-ready scientific data

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Rancho BioSciences gab heute offiziell die Ernennung von Amar Thyagarajan, PhD, zum Chief Commercial Officer bekannt. Thyagarajan, der Anfang dieses Jahres zu Rancho kam, leitet die globale Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich Vertrieb, Marketing, strategischer Partnerschaften und Umsatzwachstum in den Bereichen wissenschaftliche Datendienste, Produkte und Allianzen.

Seine Ernennung erfolgt zu einer Zeit, in der Life-Science-Unternehmen zunehmendem Druck ausgesetzt sind, KI zu implementieren - während sie sich weiterhin auf fragmentierte, inkonsistente Daten stützen. Rancho arbeitet mit führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um komplexe biomedizinische Daten zu standardisieren und zu strukturieren, was eine schnellere Zielidentifizierung, eine verbesserte Patientenstratifizierung und zuverlässigere klinische Ergebnisse ermöglicht. Bis heute hat Rancho die Top 20 Biopharmaunternehmen unterstützt und über 100 Millionen biologische Experimente in verwertbare, entscheidungsreife Erkenntnisse umgewandelt - wodurch die Nachbearbeitung von Daten um bis zu 90 % reduziert und die Bereitschaft für KI-gestützte Forschung um das bis zu Zehnfache beschleunigt wurden.

Amar bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Förderung von Wachstum und der Entwicklung von Geschäftsstrategien in Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Daten und F&E-Dienstleistungen mit. Zuletzt war er als Chief Commercial Officer bei Excelra tätig, wo er den weltweiten Vertrieb, das Marketing und strategische Wachstumsinitiativen leitete. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei der Proteros BioStructures GmbH inne, wo er Partnerschaften im Bereich der strukturbasierten Wirkstoffforschung vorantrieb, sowie bei Aragen Life Sciences, wo er als Head of Strategy für die Gestaltung von Unternehmenswachstumsinitiativen verantwortlich war.

"Die meisten KI-Initiativen in den Life Sciences scheitern nicht an den Modellen - sie scheitern daran, dass die zugrunde liegenden Daten nicht verwertbar sind", sagte Chris O'Brien, Chief Executive Officer von Rancho BioSciences. "Amar versteht es, diese Lücke zu schließen. Er bringt die kommerzielle Disziplin und die Marktkenntnis mit, die erforderlich sind, um das, was Rancho bereits außergewöhnlich gut macht, zu skalieren - nämlich komplexe wissenschaftliche Daten in etwas zu verwandeln, das Teams tatsächlich für ihre Entscheidungen nutzen können."

Dr. Julie Bryant, Gründerin und Chief Strategy Officer von Rancho BioSciences, fügte hinzu: "Wir haben im Laufe der Jahre fundierte wissenschaftliche und technische Kompetenzen aufgebaut. Angesichts der steigenden Nachfrage hilft Amar dabei, diese Grundlage in ein skalierbareres, lösungsorientiertes Geschäftsmodell zu übertragen, das die Kunden dort abholt, wo sie stehen, und messbare Ergebnisse liefert."

In seiner Rolle konzentriert sich Amar darauf, Ranchos Markteinführungsstrategie zu skalieren, strategische Partnerschaften zu stärken und die kommerzielle Umsetzung auf das wachsende Portfolio an Datenlösungen und Allianzen des Unternehmens abzustimmen, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

"Ich freue mich sehr, Teil von Rancho zu sein, gerade jetzt, wo die Branche gezwungen ist, die Art und Weise, wie Daten aufbereitet und genutzt werden, zu überdenken", sagte Amar Thyagarajan. "Rancho hat sich einen hervorragenden Ruf dafür erarbeitet, einige der schwierigsten Datenherausforderungen in den Life Sciences zu meistern. Ich freue mich darauf, mehr Unternehmen dabei zu helfen, den vollen Wert ihrer Daten schneller und mit größerer Zuversicht in die Ergebnisse zu erschließen."

Amars Ernennung spiegelt Ranchos kontinuierliches Engagement für den Aufbau eines Führungsteams wider, das wissenschaftliche Tiefe mit kommerzieller Umsetzung verbindet, während das Unternehmen wächst, um der steigenden Nachfrage nach KI-fähigen, entscheidungsrelevanten wissenschaftlichen Daten gerecht zu werden.

Über Rancho BioSciences

Rancho BioSciences ist ein globales Unternehmen für wissenschaftliche Daten, das Organisationen im Bereich der Biowissenschaften dabei unterstützt, komplexe biomedizinische Daten in klare, nutzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Mit Fachwissen in den Bereichen Datenstrategie, Engineering, wissenschaftliche Kuratierung, Bioinformatik und KI-fähige Datenlösungen ermöglicht Rancho schnellere und zuverlässigere Ergebnisse entlang der gesamten F&E- und klinischen Wertschöpfungskette. Das Unternehmen wird von seiner Mission angetrieben: Saving Lives Through Data.

Kontaktinformationen

Jonathan Amir (VP, Marketing): jonathan.amir@ranchobiosciences.com

QUELLE: Rancho BioSciences, LLC

© 2026 ACCESS Newswire
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