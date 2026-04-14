Novo Nordisk treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz massiv voran und kooperiert dazu mit OpenAI. Ziel ist es, die Entwicklung neuer Medikamente deutlich zu beschleunigen und Patienten schneller mit innovativen Therapien zu versorgen. Mithilfe moderner KI sollen komplexe Datenmengen effizient ausgewertet, vielversprechende Wirkstoffkandidaten identifiziert und Forschungsprozesse verkürzt werden. Die Aktie von Novo Nordisk kann heute fast vier Prozent zulegen.Konzernchef Mike Doustdar sieht darin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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