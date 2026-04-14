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Vancouver, BC, 14. April 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das "Unternehmen" oder "Domestic") - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß den Pressemitteilungen vom 4. Februar 2026, 13. März 2026 und 24. März 2026 die letzte Tranche der Privatplatzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat, wobei weitere 874.286 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,28 $ pro Einheit ausgegeben wurden, was einem Bruttoerlös von 244.800,08 $ entspricht.

Die Gesamtzahl der im Rahmen beider Tranchen des Angebots ausgegebenen Einheiten beträgt 12.079.791 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") bei einem Bruttoerlös von insgesamt 3.382.341,48 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie zu erwerben.

Im Rahmen des Abschlusses der letzten Tranche wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, während der die Wertpapiere nicht gehandelt werden dürfen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV.

Der Nettoerlös aus dem Angebot ist für allgemeines Working Capital sowie Explorations- und Erschließungskosten vorgesehen.

Nicht vermittelte Privatplatzierung

Domestic Metals gibt ferner eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 25.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,28 $ pro Einheit (das "neue Angebot") mit einem Bruttoerlös von bis zu 7.000.000 $ bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie zu erwerben.

Insider können an der Zeichnung teilnehmen, und Vermittlungsprovisionen können an qualifizierte, nicht verbundene Dritte gezahlt werden, die das Unternehmen bestimmten Zeichnern vorgestellt haben, die an dem neuen Angebot teilnehmen. Alle im Rahmen des neuen Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, während der die Wertpapiere nicht gehandelt werden dürfen. Der Abschluss des neuen Angebots steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der vorgenannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Keines der vorgenannten Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "1933 Act") oder gemäß geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und darf in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (im Sinne der Regulation S des 1933 Act) oder an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es wird kein Verkauf der vorgenannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Der Nettoerlös aus dem neuen Angebot ist für allgemeines Working Capital, Explorations- und Erschließungskosten sowie Bohrungen vorgesehen.

Über Domestic Metals Corp.

Domestic Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Entdeckung von großflächigen Kupfer- und Goldlagerstätten in herausragenden historischen Bergbauprojektgebieten auf dem amerikanischen Kontinent widmet.

Ziel des Unternehmens ist es, neue Minerallagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in historischen Bergbaurevieren aufzufinden, wo im Zuge von Explorationsaktivitäten in Form von historischen Bohrungen und obertägigen Probenahmen bereits wirtschaftlich interessante Erzgehalte ermittelt wurden und die in geologisch vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen liegen.

Das Projekt Smart Creek ist strategisch günstig im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Montana gelegen, weist eine ausgedehnte obertägige Kupfermineralisierung auf und beherbergt vier attraktive Explorationsziele (porphyrisches Kupfer, epithermales Gold, Verdrängungsmineralisierung und exotisches Kupfer). Das Wirtsgestein ist wie geschaffen für Mineralablagerungen.

Domestic Metals Corp. wird von einem Team aus erfahrenen Führungskräften und technischen Fachleuten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Lagerstätten, der Erschließung von Mineralressourcen sowie der Projektfinanzierung vorweisen können.

Im Namen von Domestic Metals Corp.

Gordon Neal, CEO und Direktor

(604) 657-7813

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Nähere Informationen zu Domestic Metals erhalten Sie über:

Gordon Neal, Tel: (604) 657 71813 oder Michael Pound, Tel: (604) 363 2885

Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.domesticmetals.com oder wenden Sie sich per E-Mail an uns unter info@domesticmetals.com.

Alle Anlegeranfragen richten Sie bitte an:

John Liviakis, Liviakis Financial Communications Inc., Tel: +1 415 389 4670.

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zum Angebot und den geplanten Explorationsaktivitäten auf Konzessionsgebieten enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Wettbewerb innerhalb der Branche; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; künftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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