Kapital fließt in die Weiterentwicklung agentischer KI für die Industrie

Series-B-Finanzierungsrunde angeführt von Revaia

Bereits über 60 Kunden in 15 Ländern, darunter BMW, Airbus und NASA

Das Bremer Unternehmen Synera, das KI-Agenten zur Automatisierung industrieller Produktentwicklungsprozesse entwickelt, hat eine Series-B-Finanzierungsrunde über 35 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wird von dem europäischen Wachstumsinvestor Revaia mit signifikanter Beteiligung des UVC Partners Wachstumsfonds angeführt. Auch Capgemini beteiligt sich über ISAI Cap Ventures. Zudem sind alle bestehenden Investoren der Series-A-Runde, darunter Spark, BMW iVentures, Venture Stars, und Cherry Ventures erneut involviert. Das frische Kapital wird für den weiteren Ausbau der Produktentwicklung sowie die internationale Expansion eingesetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414551568/de/

Synera, an agentic AI platform that orchestrates the full engineering value chain across 80+ hardware engineering tools, which operates securely, on-premise, and without disrupting existing systems, announces $40M (€35M) raise in Series B.

Lösung für branchenweites KI-Umsetzungsproblem

Der Druck auf Industrieunternehmen steigt. Wachsender internationaler Wettbewerb zwingt Hersteller dazu, Produkte schneller und kostengünstiger zu entwickeln. Laut einer Gartner-Umfrage ("Gartner CIO and Technology Executive Survey 2025") planen 86 Prozent der Befragten aus der Fertigungsindustrie, ihre Investitionen in Generative KI (GenAI) im Jahr 2026 zu erhöhen. 86 Prozent von ihnen gehen davon aus, GenAI bis 2026 eingeführt zu haben, und 97 Prozent rechnen mit einer Einführung bis 2028. Trotz dieser steigenden Investitionen erreichen laut Angaben von CIOs und Technologieverantwortlichen aus der Fertigungsindustrie durchschnittlich nur 41 Prozent der KI- und GenAI-Prototypen die Produktion.

Diese Lücke verdeutlicht eine grundlegende Diskrepanz zwischen Investitionen in Künstliche Intelligenz und ihrer tatsächlichen Anwendung in der Praxis. Dadurch bleiben die Engineering-Workflows entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Anforderungsanalyse über Design, Simulation und Kalkulation bis hin zu Fertigbarkeit und Reporting weiterhin manuell, isoliert und durch fragmentierte Altsysteme eingeschränkt.

KI-Agenten für die industrielle Produktentwicklung

Genau hier setzt Synera an: Die Plattform erlaubt Unternehmen, Teams von KI-Agenten im Engineering einzusetzen, die nicht nur unterstützen, sondern komplexe Workflows entlang des gesamten Produktlebenszyklus autonom ausführen. Dabei vernetzen sie bestehende CAx-Tools, Daten, Wissen und Prozesse zu einem einheitlichen, orchestrierten System.

Im Gegensatz zu Lösungen, die den Austausch bestehender Infrastruktur erfordern, integriert sich Synera in über 80 Engineering-Tools sowie Enterprise-Systeme. Dadurch wird Automatisierung ermöglicht, während Daten und geistiges Eigentum im Engineering durch eine On-Premises-Bereitstellung geschützt bleiben.

Das Ergebnis ist ein Vorsprung im Engineering: schnellere Entwicklungszyklen, geringerer Materialeinsatz, innovativere Produktdesigns sowie Kosteneffizienzen, die sich direkt auf Wettbewerbsfähigkeit und Produktionsökonomie auswirken.

Wachstum und internationale Expansion

Synera hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz verdoppelt. Das Unternehmen skaliert derzeit schnell, um den Kategorienstandard für agentische KI in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, Automobilindustrie sowie im industriellen Engineering zu setzen.

Derzeit betreut Synera über 60 Unternehmenskunden in 15 Ländern, darunter Organisationen wie BMW, Airbus, NASA, Volvo Trucks, Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC), Brose, Miele, L'Oréal, STIHL und ARRK Engineering.

Mit der neuen Finanzierung treibt Synera seine internationale Expansion in den USA, in Asien und in Europa voran und plant, zusätzlich zu den wachsenden Teams in Deutschland und in den USA ein eigenes Team in Frankreich aufzubauen.

"Engineering ist das Rückgrat jedes Industrieunternehmens, gehört jedoch nach wie vor zu den am wenigsten digitalisierten und automatisierten Funktionen und war bis vor Kurzem für KI weitgehend unzugänglich", sagt Dr. Moritz Maier, CEO von Synera. "Diese Finanzierung ermöglicht es uns, eine neue Art des Engineerings zu realisieren, bei der KI-Agenten als echte digitale Engineers agieren und komplexe Workflows entlang der gesamten Wertschöpfungskette autonom ausführen."

"Syneras agentische Plattform zeigt, wie KI die Produktentwicklung grundlegend verändern kann. Durch unsere Zusammenarbeit entwickeln wir Lösungen, die die Arbeitsbelastung unserer Ingenieurinnen und Ingenieure spürbar reduzieren und gleichzeitig neues Innovationspotenzial erschließen", erklärt Dr. Julien Hohenstein, Vice President AI bei BMW.

Jérémie Falzone, Partner bei Revaia, ergänzt: "Synera liefert messbare Verbesserungen bei Entwicklungsgeschwindigkeit, Kosten und Ressourceneffizienz. Als erstes Investment von Revaia in Deutschland spiegelt diese Beteiligung unsere Überzeugung wider, dass die nächste Generation globaler KI-Unternehmen an der Schnittstelle von industriellem Fachwissen und KI entsteht."

"Seit der Gründung arbeiten wir mit Synera durch unser Value-Creation-Team zusammen. Wir konnten erleben, wie Synera als zuverlässiger Partner die Transformation des Engineerings gestaltet", so Benjamin Erhart, General Partner bei UVC Partners

Über Synera

Synera bietet eine KI-Plattform zur Automatisierung komplexer Produktentwicklungsprozesse in der Industrie. Die Software verbindet über 80 CAx- und Unternehmenssysteme und ermöglicht den Einsatz von KI-Agenten, die wie digitale Engineersarbeiten. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen und Institutionen wie BMW, Airbus und NASA. Synera wurde 2018 in Bremen gegründet und verfügt über ein weiteres Team in Boston und San Francisco.

Weitere Informationen: www.synera.io

Über Revaia

Revaia ist ein europäischer Technologieinvestor, der wachstumsstarke Unternehmen von der ersten Wachstumsfinanzierung bis zum Exit begleitet. Mit Büros in Paris, London, München und Berlin unterstützt Revaia internationale Technologieunternehmen mit Expertise in den Bereichen Go-to-Market, KI und Nachhaltigkeit. Revaia wird unter anderem vom Europäischen Investitionsfonds unterstützt.

Weitere Informationen: www.revaia.com

Quelle: Gartner Report, Research Roundup: AI and GenAI in Manufacturing, By Lillian Oyen-Ustad, October 2025.

Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414551568/de/

Contacts:

Emily Taylor

Synera@antennagroup.com