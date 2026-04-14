Goldman Sachs steigert Gewinn und Ergebnis je Aktie, enttäuscht aber im Handel mit Anleihen und Währungen. Das weckt Sorgen um die Deutsche Bank, denn genau dort liegt ihr größter Gewinn-Hebel. Zudem ist die charttechnische Lage der DAX-Aktie herausfordernd. Der Auftakt der US-Berichtssaison liefert für die Deutsche Bank keinen klaren Rückenwind. Goldman Sachs verdiente im ersten Quartal 5,4 Milliarden Dollar nach Steuern, steigerte den Gewinn um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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