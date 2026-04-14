Die Aktie des US-Speicherherstellers SanDisk scheint derzeit keine Grenzen zu können. Zum Wochenauftakt schoss der Titel als zweitbester Performer im S&P 500 um knapp +12% nach oben und erreichte ein neues Rekordhoch bei 953,41 US$. Das steckt hinter dem Kursfeuerwerk und so kann es jetzt weitergehen. Aufnahme in den Nasdaq-100-Index Nach einer kleineren Kursdelle in der zweiten Märzhälfte ist das positive Momentum zuletzt wieder in den Speichersektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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