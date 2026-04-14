Nachdem bereits zum gestrigen Wochenstart die positiven Vorzeichen dominierten, glänzt Ethereum (ETH/USD) am heutigen Dienstag mit einer starken Performance von >5%. Dabei wird aktuell die Überwindung des Widerstandsbereichs von 2.311 bis 2.354 US$ vollzogen, welche idealerweise bis zum Tagesschlussstand Bestand haben wird. Inwiefern die heutigen US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr beeinflussend wirken, wird sich dabei noch zeigen müssen. Deutliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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