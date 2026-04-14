Die Kursrallye der Bloom Energy-Aktie nimmt einfach kein Ende. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Aktienkurs des Brennstoffzellenherstellers verzehnfacht und auch am Dienstagmorgen schießt Bloom um weitere +14% im europäischen Handel auf ein neues Allzeithoch. Was schickt diese Kursrakete immer weiter in den Himmel? Und kann dieser Raketenflug noch weitergehen? Strategische Partnerschaft mit Oracle Auslöser des neuesten Kurssprungs der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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