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14.04.26 | 15:00
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DZ Bank
14.04.2026 14:11 Uhr
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Deutsche Börse: Der Vola-Hedge in unsicheren Zeiten!

Deutsche Börse: Der Vola-Hedge in unsicheren Zeiten!


Inmitten eskalierender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten festigt die Deutsche Börse ihre Rolle als unverzichtbarer Volatilitäts-Hedge für institutionelle Anleger. Starke Zuwächse bei der Energietochter EEX und im Software-Segment SimCorp kompensieren zyklische Schwächen und unterstreichen die Resilienz des diversifizierten Geschäftsmodells. Während das Management die Sorgen vor einer KI-Disruption entkräftet, treibt die Milliarden-Übernahme von Allfunds die vertikale Integration im globalen Fondsgeschäft voran. Angesichts eines erwarteten Rekord-Auftaktquartals und einer moderaten Bewertung bleibt die Aktie das Kerninvestment für ein instabiles Marktumfeld.

Profiteur der Geopolitik und Energie-Vola

Der aktuelle Konflikt im Iran wirkt als Katalysator für die Handelsvolumina. Besonders die Tochtergesellschaft EEX (European Energy Exchange) erweist sich als Cashflow-Maschine. In einem Umfeld, in dem Energiepreise durch Kriegsangst schwanken, steigt der Absicherungsbedarf der Marktteilnehmer sprunghaft an. Das Unternehmen verzeichnete bereits im vergangenen Geschäftsjahr ein Nettoerlöswachstum von 9 % auf 5,2 Mrd. Euro. Die Fähigkeit der Gruppe, durch Rohstoff-Derivate und Clearing-Dienstleistungen von Preisschwankungen bei Gas und Strom zu profitieren, macht sie zu einem defensiven Wachstumswert par excellence.





Endlos Turbo Long 153,9878 open end: Basiswert Deutsche Boerse

DJ59U4
Quelle: DZ BANK: Geld 14.04. 12:02:31, Brief 14.04. 12:02:31
10,17 EUR10,19 EUR -0,29%Basiswertkurs: 255,30 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 11:48:29
Basispreis153,9878 EURKnock-Out-Barriere153,9878 EUR
Hebel2,51xAbstand zum Basispreis in %39,71%
Abstand zum Knock-Out in %39,71%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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