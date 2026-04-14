München (ots) -Die 50. Hungerspiele stehen bevor und mit ihnen ein imposantes Kinohighlight der größten dystopischen Kino-Saga unserer Zeit. Eine neue Generation junger Tribute kehrt zurück auf die große Leinwand und stellt sich den noch erbarmungsloseren Jubel-Jubiläums-Spielen. Ihr Mut, ihre Tapferkeit, ihre Opfer und ihre Rebellion werden die Spiele für immer verändern. Ab 19. November 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, der 24 Jahre vor den Ereignissen von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" auserwählt wird, um an den 50. Hungerspielen, dem zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum teilzunehmen. In einem von Misstrauen und politischer Spannung zerrissenen Panem wird ein noch erbarmungsloseres Jubiläums-Spiel alles für immer verändern.Im Prequel zur legendären "Die Tribute von Panem"-Saga steht ein sensationeller Cast im Rampenlicht der Arena: angeführt von Joseph Zada ("Solange wir lügen") und Ralph Fiennes ("Konklave") als Präsident Snow sowie mit Jesse Plemons ("Civil War"), Glenn Close ("Knives Out 3: Wake Up Dead Man"), Kieran Culkin ("Succession"), Elle Fanning ("Like A Complete Unknown"), Mckenna Grace ("All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You") und Maya Hawke ("Stranger Things"). Basierend auf Suzanne Collins aktuellem Bestseller "Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an", der sich nach dem Erscheinen im März 2025 allein in der ersten Woche bereits 5 Millionen Mal verkaufte, entzündet Regisseur Francis Lawrence erneut die Flamme des Widerstandes für Panem.Pressekontakt:Print/Radio/TVAIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSJulia Bartelt & Ian BroscheTel: 030 / 61 20 30 - 30/ - 67E-Mail: Julia.Bartelt@aim-pr.de, Ian.Brosche@aim-pr.deOnlineFRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien,Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6255211