Hannover (ots) -Soziale Verantwortung aktiv leben und gleichzeitig den Teamgeist stärken: Die Wertgarantie Group setzt mit ihrem Corporate Volunteering Programm ein klares Zeichen für gesellschaftliches Engagement. Dabei haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich während der Arbeitszeit freiwillig für ausgewählte soziale und ökologische Projekte in und um Hannover einzusetzen. Nach dem erfolgreichen Start als Pilotprojekt im Jahr 2024 geht die Initiative nun in die zweite Runde. Den Auftakt in diesem Jahr bildete ein Young Talents Spezial, vier weitere Einsätze sind geplant. Bis 2028 sollen insgesamt 500 Arbeitsstunden für das Gemeinwohl "gespendet" werden.Die Initiative ist ein zentraler Bestandteil der sozialen Nachhaltigkeitsstrategie der Wertgarantie Group. Ziel ist es, konkrete Unterstützung zu leisten, Vorurteile abzubauen, neue Perspektiven zu eröffnen und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Belegschaft zu fördern. "Corporate Volunteering ermöglicht es uns, Verantwortung nicht nur zu formulieren, sondern ganz praktisch umzusetzen. Unsere Mitarbeitenden sammeln wertvolle Erfahrungen außerhalb ihres Arbeitsalltags und leisten gleichzeitig einen direkten Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt", hebt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann hervor.Der Startschuss für das diesjährige Programm fiel mit einem Young Talents Spezial. Die Auszubildenden der Wertgarantie Group bepflanzten Blumenkästen in einem Seniorenheim und sorgten so für mehr Lebensqualität vor Ort. Die Idee dazu stammt von den unternehmensintern ausgebildeten Nachhaltigkeitsbotschaftern, den sogenannten SDG-Scouts. Weitere Einsätze sind bereits geplant: die Renovierung eines gemeinnützigen Nachbarschaftstreffs, ein Fahrradfahrtraining für Frauen mit Fluchthintergrund, ein Senioren-Nachmittag sowie ein Einsatz zur Moor-Renaturierung.Schon im vergangenen Jahr war das Corporate Volunteering Programm ein voller Erfolg und wurde von den Mitarbeitenden sehr gut angenommen: Rund 35 Mitarbeitende leisteten in vier Projekten insgesamt über 166 Stunden für das Gemeinwohl. Bei der Auswahl der Projekte legt die Wertgarantie Group besonderen Wert auf gesellschaftlich relevante Themen wie beispielsweise Altersarmut, Einsamkeit, Umweltschutz oder Integration. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von Anfang an von seinem Partner Serve the City Hannover e.V., der den Kontakt zu lokalen Einrichtungen herstellt und die Einsätze koordiniert.Das Engagement der Wertgarantie Group ist langfristig angelegt: Bis 2028 sollen insgesamt 500 Stunden gemeinnütziger Arbeit für soziale Zwecke geleistet werden. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, gesellschaftliche Verantwortung zu leben und einen nachhaltigen Beitrag für die Region zu leisten.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMaike Lehnhoff | PR und Content Managerin | Tel: 0049 511 71280-72637 | E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/6255209