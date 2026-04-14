© Foto: Oliver Berg/dpaDie Analysten der Deutsche Bank nehmen bei der Aktie von Halbleiterzulieferer Aixtron den Fuß vom Gas und stufen von Buy auf Hold herunter. Die Aktie gibt am Dienstag deutlich nach.Die Aktie des Beschichtungsspezialisten Aixtron verliert am Dienstag den zweiten Tag in Folge. Die Papiere gaben nach einem Verlust von mehr als 3 Prozent am Montag weitere 3 Prozent nach. Dies markiert den ersten deutlicheren Rücksetzer nach einer beeindruckenden Kursrallye, die sie bis zum Freitag noch auf 38,27 Euro, den höchsten Stand seit Januar 2024, getrieben hatte. Seit dem Jahrestief bei knapp unter 10 Euro im April letzten Jahres hat sich die Aktie mehr als verdreifacht. Deutsche-Bank-Analyst Michael …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE