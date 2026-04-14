© Foto: UnsplashDer chinesische Chipkonzern YMTC treibt seine Expansion voran. Neue Fabriken sollen die Produktion drastisch steigern und die Abhängigkeit vom Ausland verringern.Der chinesische Speicherchip-Hersteller Yangtze Memory Technologies setzt zum nächsten großen Wachstumsschritt an. Wie mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagen, will das Unternehmen neben einer nahezu fertigen Anlage zwei weitere Fabriken errichten. Sobald alle Werke in Betrieb sind, dürfte sich die Produktionskapazität mehr als verdoppeln. Produktion soll stark steigen Jede der drei neuen Fabriken soll monatlich 100.000 Wafer herstellen können. Bislang betreibt das Unternehmen zwei Werke mit …Den vollständigen Artikel lesen
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