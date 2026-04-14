Der deutsche Leitindex Dax zeigt sich am Dienstag in bester Spiellaune. Getrieben durch die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten sprang der Index bereits am Morgen über die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Aktuell notiert der Dax bei rund 23.953 Punkten, was einem Plus von etwa 0,9 % entspricht. Während die Schwergewichte solide zulegen, stehlen heute zwei ganz andere Themen die Show: Drohnen-Abwehr und EU-Zölle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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