Erfurt (ots) -Sarah, Ben und Noel wagen bei "KiKA LIVE" (KiKA) etwas Neues: In nur wenigen Wochen wollen sie ihren ersten eigenen Track produzieren und damit beim "KiKA Award" auftreten. Eine dreiteilige "KiKA LIVE"-Reihe begleitet die Entstehung von 'Wer hat dich gefragt?' und wird zusammen mit dem Musikvideo am 17. April 2026 auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) veröffentlicht und ab 20. April 2026, jeweils um 20:00 Uhr im TV gezeigt.Die "KiKA LIVE"-Reihe zeigt, wie viel Spaß, aber auch Anstrengung, persönlicher Einsatz und Rückschläge nötig sind, um einen kreativen Prozess zu durchlaufen - von der ersten Idee, übers Komponieren bis zum eigenen Gesang in einem Musikstudio. Unterstützung bekommen Sarah, Ben und Noel von Songwriter und Musikproduzent Jules Kalmbacher (u.a. für Mark Forster, Sarah Connor und Jazeek). Das Ergebnis: Ein Gute-Laune-Track, der Spaß macht, Energie versprüht und zum Mitsingen und Mittanzen einlädt.Mit 'Wer hat dich gefragt?' setzt "KiKA LIVE" ein Zeichen gegen Hate, Ausgrenzung und Mobbing im Netz und stärkt Freundschaft, Selbstbewusstsein und den Mut, an sich selbst zu glauben. "Es geht um Themen, die Jugendliche gerade stark beschäftigen - und um die Frage, wie man damit umgeht", sagt Miriam Steinhoff, Formatleiterin von "KiKA LIVE".Seinen Höhepunkt erfährt das Projekt beim "KiKA Award" am 24. April 2026 um 19:30 Uhr, parallel bei kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html): Dort wird 'Wer hat dich gefragt?' erstmals auf der Show-Bühne zu sehen sein."KiKA LIVE" ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA sowie jederzeit auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6255236