Vancouver, British Columbia, 14. April 2026 / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (FWB: D150) (OTCQB: TGRGF) ("Tiger" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen mit zwei Bohranlagen auf dem hochprioritären Zielgebiet Ceibal auf seinem Goldprojekt Quinchía nun im Gange sind. Das Unternehmen hat sein geplantes erstes Explorationsprogramm von 1.500 Metern auf 5.000 Meter erweitert. Die Bohrungen auf Ceibal sind Teil von Tigers umfangreicherem 20.000-Meter-Bohrprogramm auf Quinchía im rohstoffreichen Mid-Cauca-Gürtel in Kolumbien.

Robert Vallis, President & CEO, sagte: "Ceibal stellt für Tiger eine aufregende Gelegenheit dar und hat das Potenzial, die bestehende Ressourcenbasis auf Quinchía erheblich zu erweitern. Die Bohrungen sind jetzt auf Ceibal mit zwei Bohranlagen im Gange, und wir haben das geplante Programm von 1.500 auf 5.000 Meter erweitert. Die geplanten Bohrungen sollen einen ersten Abschnitt durch den mineralisierten Korridor erschließen. Im Anschluss sollen Stepout-Bohrungen entlang des Korridors dessen Ausmaß testen. Außerdem ist ein einzelnes Bohrloch von 1.200 Metern geplant, um das System unter der Oberfläche zu testen und Vektordaten in Richtung des ursprünglichen Porphyrs zu erfassen. Frühere Bohrungen auf Ceibal ergaben lange Abschnitte mit porphyrartiger Mineralisierung in zahlreichen Bohrlöchern, darunter zwei Abschnitte von 500 Metern oder mehr mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au. Wir sind davon überzeugt, dass Ceibal das Potenzial für Folgebohrungen zur zukünftigen Definition einer Mineralressource bietet. Mit drei Bohranlagen, die auf Quinchía in Betrieb sind, sind wir gut aufgestellt, um Ceibal weiterhin neben unseren anderen Bohrprioritäten, darunter Tesorito und Dos Quebradas, voranzutreiben."

Das Zielgebiet Ceibal (Abbildung 1) befindet sich etwa 1 Kilometer südlich der Lagerstätte Miraflores und 1 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Tesorito und ist deckungsgleich mit einer subkreisförmigen geochemischen Au-Cu-Mo-Anomalie an der Oberfläche, die eine Ausdehnung von etwa 800 Metern mal 600 Metern aufweist. Ceibal weist ähnliche Merkmale wie Tesorito auf, darunter die Lage innerhalb des größeren Marmato-Verwerfungskorridors, eine geochemische Oberflächenanomalie, die in Größe und Gehalt weitgehend vergleichbar ist, sowie eine porphyrartige Mineralisierung, die in Andesit beherbergt ist. Zur Veranschaulichung: Die Lagerstätte Tesorito beherbergt eine vermutete Mineralressource im Tagebau von 104 Millionen Tonnen mit 0,47 g/t Au für 1,57 Millionen Unzen Gold und 0,58 g/t Ag für 1,96 Millionen Unzen Silber.

Frühere Bohrungen auf Ceibal unterstreichen das potenzielle Ausmaß eines bedeutenden Goldsystems im Porphyr-Stil. Zwischen 2021 und 2022 hat ein früherer Betreiber auf dem Zielgebiet Ceibal im Rahmen von zwei Programmen insgesamt 8 Diamantbohrlöcher mit HQ- und NQ-Durchmesser über insgesamt 5.433,76 Meter niedergebracht. Die Programme meldeten in mehreren Bohrlöchern lange Abschnitte mit porphyrartiger Goldmineralisierung, wie in Tabelle 1 zusammengefasst, darunter folgende ausgewählte Highlights:

- CEDDH-001: 500 m mit 0,5 g/t Au ab der Oberfläche,

- CEDDH-002: 579,1 m mit 0,5 g/t Au ab 7,5 m Bohrlochtiefe,

- CEDDH-003: 466 m mit 0,4 g/t Au ab der Oberfläche,

- CEDDH-004: 362 m mit 0,4 g/t Au ab 2 m Bohrlochtiefe,

- CEDDH-005: 351,6 m mit 0,4 g/t Au ab 160,7 m Bohrlochtiefe, und

- CEDDH-006: 248,3 m mit 0,4 g/t Au ab 538 m Bohrlochtiefe.

Die Bohrungen auf Ceibal haben mindestens 300 Meter mineralisierten Andesit und Basalt entlang eines Korridors abgegrenzt, der nach Nord-Nordwesten, Süd-Südosten und Südwesten offen bleibt (Abbildung 2). Aufgrund der aktuellen Interpretation wird dieser Korridor durch Bohrungen in sechs Bohrlöchern, CEDDH-001 bis CEDDH-006, definiert. Die volle Ausdehnung, Mächtigkeit und Ausrichtung dieses mineralisierten Korridors sind noch nicht ermittelt worden, und eine Verfeinerung dieser Interpretation ist ein Hauptziel dieses ersten Programms. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit QM- und M-Typ-Adern sowie einer Überlagerung durch Chlorit-Serizit, mit untergeordneter kaliumhaltiger Alteration. Zu den Sulfiden gehören üblicherweise Pyrit, in geringerem Maße Chalkopyrit und Molybdänit. Magnetit ist durchgehend vorhanden. Der ursächliche intrusive Porphyr oder die Zufuhrzone (Feeder Zone) wurde noch nicht durchschnitten.

Tigers erweitertes, 5.000 Meter umfassendes erstes Bohrprogramm auf Ceibal soll auf frühere Bohrungen aufbauen, indem der offensichtlich nord-nordwestlich verlaufende mineralisierte Korridor systematisch getestet und die Kontinuität in der Tiefe beurteilt wird. Der Einsatz von zwei Bohranlagen und der größere Umfang des Programms sollen die Datensammlung in dieser frühen Phase beschleunigen. Ziel ist, das Gesamtausmaß der Mineralisierung zu beurteilen, die geologische Interpretation und den geologischen Rahmen genauer zu definieren und einen Datensatz zu schaffen, der für Bohrungen für die zukünftige Definition einer Ressource nötig ist.

Abbildung 1: Lagerstätten und Prospektionsgebiete des Goldprojekts Quinchía

Abbildung 2: Lageplan der Zielzone Ceibal

Mineralressourcen und technischer Bericht

Ein Bericht mit dem Titel "Quinchía Gold Project NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Assessment, Department of Risaralda, Colombia" [Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und vorläufige wirtschaftliche Bewertung zum Goldprojekt Quinchía, Departement Risaralda, Kolumbien] (Stand: 18. September 2025) (der "Technische Bericht") wurde am 10. Dezember 2025 bei SEDAR+ eingereicht. Der Technische Bericht stützt zudem die Offenlegung von Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito mit Stichtag 31. Juli 2025. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Qualifizierter Sachverständiger

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vice-President, Corporate Development von Tiger, und César García, M.Sc., FAusIMM, Explorationsmanager des Unternehmens in Kolumbien, die beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") sind, geprüft und genehmigt.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, für das Tiger eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung hält. Hinter Tiger steht ein multidisziplinäres Team aus Explorationsgeologen, Bergbauingenieuren, Ingenieuren, Metallurgen, ESG-Spezialisten und Fachleuten für Unternehmensfinanzierung, das weltweit bekannte Bergbaukonzerne wie AngloGold Ashanti, Barrick Mining, Yamana Gold, Detour Gold, New Gold, Pretium Resources sowie andere in Produktion gebracht hat.

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Robert Vallis

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "schätzt", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "projiziert", "beabsichtigt", "legt nahe", "vorläufig", "zuversichtlich", "interpretiert", "Ziele", "zielt ab auf", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen von Tiger; Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen, potenziellen Porphyr-Plugs, potenziellen Feeder-Zonen und potenziellen Porphyrzentren, lateralen Ausdehnungen und dem Potenzial zur Erweiterung der Mineralisierung oder den Gehalt zu verbessern oder die Klassifizierungssicherheit der Mineralressourcenkategorie zu erhöhen, unter anderem durch Ergänzungs-, Erweiterungs-, Definitions- und Stepout-Bohrungen; die Pläne von Tiger zur Durchführung und zum Abschluss seiner Phase-1- und Phase-2-Explorationsprogramme, einschließlich Bohrprogrammen und Updates zur Mineralressourcenschätzung; Aussagen zu den geplanten Feldprogrammen und zukünftigen technischen Studien, einschließlich Studien auf Vormachbarkeits- und Machbarkeitsniveau; Explorations- und Projektentwicklungspläne für das Goldprojekt Quinchía und die Region; Aussagen zum regionalen Explorationspotenzial und zur Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu entwickeln und Mineralressourcen zu definieren; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Gemeinschaften; dem Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs; und Schätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die sich unter anderem auf die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderen Gerätschaften, Auftragnehmern und Lieferungen, den fortgesetzten Zugang zum Projektstandort, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinde und der Interessengruppen aufrechtzuerhalten, sowie die Tatsache, dass die Explorations- und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden, beziehen. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen zur wirtschaftlichen Erstbewertung des Goldprojekts Quinchía, die per definitionem vorläufigen Charakter hat und vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und für die keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen. Alle Verweise auf nahegelegene Projekte, Konzessionsgebiete oder Minen dienen lediglich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts, und die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden; Unsicherheiten in Bezug auf die geologische Kontinuität, die potenzielle Mineralisierung und das Ausmaß der Mineralisierung, die möglicherweise keine wirtschaftlich rentablen Ergebnisse liefern; zusätzliche mineralisierte Zonen, die aufgrund geologischer Komplexität oder unzureichender Bohrdaten möglicherweise keine wirtschaftlich rentable Mineralisierung enthalten; das Risiko, dass die historischen Bohrdaten unvollständig, ungenau oder unzureichend sind; das Risiko, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden können; das Risiko, dass das Unternehmen die Mindestanforderungen an die Ausgaben oder andere Arbeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsvereinbarungen (einschließlich Options- oder Earn-in-Vereinbarungen) nicht erfüllen kann, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, seine Anteile an einem Projekt zu behalten oder zu erwerben; Verzögerungen bei der Probenverarbeitung oder Probleme bei der Datenvalidierung; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder die Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen, umweltbezogenen oder anderen Projektgenehmigungen zu erlangen; Änderungen der staatlichen Vorschriften für Explorations- und Bergbauaktivitäten; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Projekten; eine erhebliche Abweichung der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, und andere Risiken, die der Mineralexplorations- und Mineralerschließungsindustrie innewohnen.

Tiger geht zwar davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzung führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzung von Tiger zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter "Risk Factors" in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Tabelle 1: Zuvor gemeldete zusammengesetzte Analyseergebnisse für Ceibal

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au Ag Cu Mo (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (ppm) CEDDH-001 0,0 500,0 500,0 0,5 1,0 0,05 14,5 CEDDH-002 7,5 586,6 579,1 0,5 0,9 0,06 25,6 einschl. 208,0 214,0 6,0 1,1 1,7 0,10 16,2 einschl. 578,0 584,0 6,0 1,5 1,1 0,09 38,7 CEDDH-003 0,00 466,0 466,0 0,4 0,5 0,03 14,0 einschl. 134,5 140,2 5,7 1,1 0,7 0,08 52,1 und 478,0 488,0 10,0 0,3 0,3 0,02 5,0 und 554,0 584,0 30,0 0,3 0,2 0,02 2,2 CEDDH-004 2,0 364,0 362,0 0,4 0,9 0,05 11,8 einschl. 28,0 34,0 6,0 1,5 1,4 0,05 5,3 einschl. 42,0 48,0 6,0 1,1 1,1 0,04 13,1 und 400,0 510,9 110,9 0,4 0,8 0,03 24,1 CEDDH-005 6,0 138,0 132,0 0,3 1,0 0,04 8,7 und 160,7 512,30 351,6 0,4 0,9 0,05 18,4 CEDDH-006 11,5 50,0 38,5 0,2 0,4 0,02 15,3 und 88,0 155,0 67,0 0,2 0,6 0,04 11,8 und 174,0 225,55 51,55 0,2 0,6 0,05 104,9 und 310,0 526,0 216,0 0,3 0,7 0,04 5,7 und 538,0 786,3 248,3 0,4 0,4 0,03 33,7 CEDDH-007 50,0 60,0 10,0 0,2 0,7 0,04 11,8 und 203,0 220,0 17,0 0,2 0,9 0,04 6,9 und 402,0 444,0 42,0 0,3 0,9 0,04 4,7 CEDDH-008 Keine meldefähigen zusammengesetzten Abschnitte

Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlochlänge von 10 m bei einem längengewichteten Mindestgehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei bis zu 10 m aufeinanderfolgende interne Verdünnung unterhalb des Cutoff-Wertes zulässig sind. Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrkernlängen. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, da keine ausreichenden Informationen vorliegen, um die Ausrichtung der Mineralisierung relativ zum Bohrloch zu bestimmen. Hochgradige Abschnitte werden als Abschnitte mit einer Mindestlänge von 5 m und einem längengewichteten Mindestgehalt von 1 g/t Au angegeben, wobei bis zu 5 m aufeinanderfolgende interne Verdünnung unterhalb des Cutoff-Wertes zulässig sind. Es wurden keine Analyseergebnisse gedeckelt. Die Analyseergebnisse in Tabelle 1 wurden zuvor von LCL Resources Limited in Pressemitteilungen vom 8. Juli 2021, 22. November 2021 und 28. Juni 2022 veröffentlicht.

Tabelle 2: Informationen zu den Bohrlochkragen (EPSG:32618)

Bohrloch-Nr. Easting Northing Elevation Länge Azimut Neigung (m) (m) (m ü. M.) (m) (°) (°) CEDDH-001 422566 583937 1.283 500,0 229 -61,5 CEDDH-002 422709 583976 1.277 586,6 217 -59,3 CEDDH-003 422791 583839 1.242 677,55 230 -61,3 CEDDH-004 422537 583981 1.277 510,9 235 -64,2 CEDDH-005 422411 583728 1.203 512,3 52 -51,2 CEDDH-006 422803 583993 1.279 786,3 224 -70,0 CEDDH-007 422677 584096 1.336 900,2 25 -70,1 CEDDH-008 423057 584190 1.409 959,91 229 -75,6

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