Bitcoin steht vor der Entscheidung und die Spannung steigt spürbar. Trotz der Eskalation im Nahen Osten, dem Abbruch der Verhandlungen und der Blockade der Straße von Hormus zeigen sich die Märkte überraschend robust. US-Indizes halten sich stabil und auch Bitcoin bleibt nach wochenlanger Seitwärtsbewegung erstaunlich widerstandsfähig. Doch genau jetzt wird es kritisch: NASDAQ, S&P und Russell stehen charttechnisch an entscheidenden Marken - "Make or break", davon hängt auch die nächste große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär