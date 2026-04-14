Dieser Dividendenkönig hat es wieder getan! Das 64. Jahr in Folge steigen die Ausschüttungen bei dieser Aktie für die Ewigkeit. So viel bekommen Anleger jetzt ausbezahlt. Johnson & Johnson hat am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt, wobei das Unternehmen die 64. Dividendenerhöhung infolge bekanntgab. Ein Grund zum Jubeln für Anleger bei der Aktie für die Ewigkeit. Dividendenkönig erhöht die Ausschüttung schon wieder! Konkret steigt die Ausschüttung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE